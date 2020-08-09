2020/08/09 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق في ليلة شتاء قارسة البرد، وأنا طفل صغير، كنت أنام بجوار جدتي.



حكت لي حدوته ست الحسن التي سقطت في البير، حيث يسكن غول متوحش يأكل لحوم البشر.



بالطبع هي قصة لا تناسب أطفالا في سني.اختبأت ست الحسن تحت لقان العجين.



لكن الغول، اكتشف وجودها.



إذ كان يتمتع بحاسة شم فائقة.



لم يستطع الغول افتراسها لجمالها، فقرر الزواج منها.



المهم أن الأمير ابن الملك، تمكن من النزول بحبل، لكي ينقذ ست الحسن من هذا المأ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير العقول من الخرافات - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير العقول من الخرافات - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).