الجنسية لهذه الفئة من اللبنانيين .. أردوغان يقدم عرضا

2020/08/09 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)|… أعلنت تركيا اعتزامها منح جنسيتها إلى فئة معينة للبنانيين، في أعقاب زيارة مسؤولين كبار العاصمة بيروت التي تعرضت لكارثة المرفأ الأسبوع الماضي.وجاء الإعلان، مساء السبت، على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي رافق نائب الرئيس، فؤاد أقطاي، على ما أوردت وكالة “الأناضول” الرسمية.وقال جاويش أوغلو: “نحن نقف مع أقاربنا الأتراك […]

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