إطلاق نار في واشنطن يؤدي الى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين

2020/08/09 | 23:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار على تجمع كبير، غير مصرح به في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال قائد شرطة المدينة “بيتر نيوشام” ورئيسة بلدية العاصمة موريل باوزر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن إطلاق النار وقع خلال تجمع لمئات في الحي الجنوبي الشرقي من العاصمة.وقالت باوزر، إن “التجمع خالف قواعد الحظر المفروضة […]

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