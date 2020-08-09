صحة دهوك تعلن تماثل 23 مصاباً بكورونا للشفاء

2020/08/09 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ دهوك

أعلنت دائرة صحة دهوك ،اليوم الاحد ، عن تماثل 23 مصابا بفيروس كورونا للشفاء.وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "23 مصاباً بفيروس كورونا، قد غادروا مستشفيات محافظة دهوك بعد تماثلهم للشفاء التام".

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ تجربة سريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية للتعاون بينها وبين الصين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يجري العمل الآن على وضع خطة ل

بغداد اليوم _ متابعة

أجبرت جائحة كورونا الناس على تغيير عاداتهم وسلوكياتهم، لتصبح الكمامة جزءا هاما من الحياة اليومية، يرتديها الشخص خارج المنزل وخاصة في الأماكن العامة التي يكثر فيها الاختلاط.

مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركي &

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ان العراق لايزال في المرحلة الأولى من جائحة فيروس كورونا ولم يصل الى المرحلة الثانية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي قوله إن "الموقف الوبائ

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