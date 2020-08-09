2020/08/09 | 23:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن المحنة التي وقع فيها لبنان في ظل الانفجار المدمر في مرفأ بيروت تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بأكم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: انفجار بيروت محنتنا جميعا ودرس مشترك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: انفجار بيروت محنتنا جميعا ودرس مشترك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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