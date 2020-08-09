الكاظمي: انفجار بيروت محنتنا جميعا ودرس مشترك

2020/08/09 | 23:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على أن المحنة التي وقع فيها لبنان في ظل الانفجار المدمر في مرفأ بيروت تلقي بظلالها على منطقة الشرق الأوسط بأكم...

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