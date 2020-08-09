الاجتماع الرابع للقوى والشخصيات المدنية والوطنية يناقش ورقة الاصلاح الشامل وقانون الانتخابات

2020/08/09 | 23:48 - المصدر: اياد علاوي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اليوم الاحد ٩ اب اجتماعاً موسعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ضم ممثلين عن المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات المهنية بالاضافة على عدد من الشخصيات المدنية والوطنية الساعية لبناء دولة المواطنة العادلة.

وناقش المجتمعون جملة قضايا على الساحة المحلية في مقدمتها ملف جائحة كورونا واليات التصدي للڤايروس والاستراتيجيات المتبعة وسبل الحد من انتشاره، حيث استضاف بهذا الصدد وزير الصحة السابق الدكتور جعفرعلاوي.

كما جرى الحديث عن ملف الانتخابات المقبلة وقانونها ومفوضيتها وما يمكن تقديمه وعمله لضمان نزاهتها واستقلاليتها، بالاضافة الى ورقة الاصلاح السياسي التي تقدم بها زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي والتي تشكل على اثرها لجنة من الشخصيات الكفوءة، لأجل اعتمادها كميثاق وطني بعد اكمال الحوار حولها.

وناقش المجتمعون ايضا ورقة المواطنة ومفهومها وضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

9 آب 2020

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