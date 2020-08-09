وزير الزراعة يعلن عن آلية جديدة لاستيراد الادوية واللقاحات البيطرية

2020/08/09 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن الية جديدة لعملية استيراد الادوية واللقاحات البيطرية ، فيما شدد على “ضرورة ايجاد التوازن بين الانتاج والاستهلاك”.وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاحد ، ان “وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي التقى برئيس وأعضاء غرفة تجارة بغداد وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه […]

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