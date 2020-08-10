البطريرك ساكو للكاظمي المسيحيون يشعرون بالاطمئنان بظل الحكومة ويرغبون بالعودة

2020/08/10 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اكد البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو أن المسيحيين يشعرون بالاطمئنان أكثر، في ظل التعاطي الجاد لحكومة مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أن هناك عددا كبيرا منهم يرغب بالعودة الى العراق.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد أن “الكاظمي استقبل، البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، وعدداً من […]

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