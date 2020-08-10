العيساوي : التعيينات التي اطلقها الكاظمي غير قانونية.. ولا يوجد غطاء مالي لها

2020/08/10 | 00:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد النائب عن محافظة الانبار فيصل العيساوي، ان التعيينات التي اعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير قانونية ولا يوجد غطاء مالي لها.وقال العيساوي في تصريح متلفز تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، ان “التعيينات التي اعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه عددا من المتظاهرين قبل ايام، امر خاطئ وهي غير […]

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