2020/08/10 | 00:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد في الوقت الذي تحرص فيه إدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها إدارة محافظاتنا العزيزة، فإنها تشدد على اتباع أدق المعايير الفنية وعمليات الفحص والتقييس والسيطرة على حركة المنتجات النفطية ومطابقتهاللمواصفات العراقية، فضلاً عن القيام بعمليات التفتيش والمراقبة لمحطات تعبئة الوقود سواء الحكومية أو الاهلية أو حركة الحوضيات الناقلة من خلال اللجان الرقابية وهيئة التفتيش المركزية لشركة توزيع المنتجات النفطية التي تقوم بزيارات يومية لرصد المخالفات إن وجدت في إطار جهود الشركة لتقويم الاداء ومكافحة الفساد.وبخصوص ملابسات اعتقال مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ديالى و إدارة و كتبة محطة بعقوبة الحكومية، بتوجيه من السيد محافظ ديالى، فإن الشركة ترفض هذا الإجراء الاستفزازي والأسلوب والطريقة التي تسيء للمواطن وللموظف الحكومي وللشركة وللوزارة وللمحافظة والتشهير بهم أمام وسائل الإعلام من دون تقدير للعواقب الإنسانية والاجتماعية لهذه التصرفات، وتتسائل إدارة الشركة عن أسباب اعتقال مدير فرع المنتجات النفطية إن كانت هناك مخالفة مفترضة قام بها موظفٌ ما ..في محطة حكومية، ومن المتعارف عليه فإن اصدار أوامر الاعتقال هي من مسؤولية الأجهزة القضائية الموقرة، مطالبةً بإطلاق سراح موظفيها فوراً، وكان يفترض بالسيد المحافظ مفاتحة الشركة المعنية لتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة حول القضية، التي تشير المعلومات الأولية إلى وجود شوائب في قعر الخزان ضمن المقاييس الطبيعية المعتمدة في السيطرة النوعية للمنتج.وستقوم اللجنة التحقيقية التي وجه بتشكيلها السيد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية بتقديم تقرير حول ملابسات الموضوع خلال 48 ساعة .علماً أن الشركة هي إحدى تشكيلات وزارة النفط التي تمتلك صلاحيات اتحادية.وتناشد الشركة الصحافة ووسائل الاعلام الوطنية توخي الدقة في نقل وتداول المعلومات والأخبار، وأستيقاؤها من مصادرها الرسمية خدمة للصالح العام .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط ترد على اعتقال مدير وموظفي منتجات ديالى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط ترد على اعتقال مدير وموظفي منتجات ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).