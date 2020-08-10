عميد بالمرور العامة يعلق على ازدحامات اليوم واحتمالية حدوثها بشكل اكبر يوم غد الاثنين

2020/08/10 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادعلق العميد حيدر كريم، مدير علاقات واعلام مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، على الازدحامات الخانقة التي شهدتها العاصمة بغداد.وقال العميد كريم، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الزخم المروري الذي شهدته بغداد اليوم، معتاد عليه في كل بداية اسبوع، فكيف اذا جاء بعد عطلة طويلة وحظر تجوال".وبين ان "تواجد اغلب مركبات المحافظات في بغداد ايضا سبب في زيادة الزخم"، وفيما نفى غلق أي شوارع في العاصمة خلال الايام الماضية، بين ان اغلب الحواجز التي وضعت في المناطق خلال ايام الحظر الشامل رفعت بشكل كامل.وبشأن الزخم المحتمل حدوثه، يوم غد الاثنين قال كريم ان "مفارز المرور ومنذ ساعات الصباح الباكر، تسارع بالانتشار في التقاطعات والساحات لتنظيم سير العجلات ومنع حدوث اختناقات مرورية، لكن الزخم معتاد في ساعات الصباح الاولى نتيجة خروج المواطنين لاعمالهم في ان واحد".ورغم رفع الآف الكتل الكونكريتية عن اغلب شوارع العاصمة بغداد، وفتح المنطقة الخضراء سالكة بشوارعها امام المواطنين، إلا ان معاناة المواطن البغدادي مستمرة بشكل دائم من الزحامات الخانقة وسط مطالبات مستمرة بضرورة وضع خطط جدية لحل هذه المأساة المتجددة كل صباح، اذ شهدت العاصمة اليوم ازدحامات غير مسبوقة وشلل تام لحركة السير في الشوارع والطرق الرئيسية، بعد اعلان رفع حظر التجوال الشامل.

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