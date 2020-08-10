يسرا البريطانية (7) - احمد جمعة

2020/08/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة كان الطريق إلى فندق "الهوليدي إن" قريباً ولا يشكل الوصول إليه معضلة مع هذا البرد، علقت حقيبتها على كتفها وبداخلها مظلة المطر تحسباً لتغير الطقس فجأة، سارت بخطوات متثاقلة وقد تدثرت بجاكت أسود طويل وتحته ارتدت فستان أحمر ضيق قصير من القطن الدافئ، مع كعب متوسط الارتفاع وتبرجت بكل ما استطاعت أن تبرز به مفاتنها التي أخذت تستعيد بريقها بعد أن خضعت لنظام جديد للتغذية، استبعدت منه كل النشويات والسكريات وا ......





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