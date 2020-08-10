الحرب بالوكالة وخصخصة الجيوش ! - محمد البسفي

2020/08/10 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي "..



بصرف النظر عن كل ما يقوله الآخرون، فإن الاستعمار رسالة إنسانية تستحق عرفان البشر جميعًا وتقديرهم لفضلها.



وإنه لمن السُخف أن يفكر أحد في منح الاستقلال لشعوب لا تستطيع، وليست مؤهلة لإقامة حكومات مستقلة".ونستون تشرشل رئيس وزراء إنكلترا؛ خلال اجتماع خاص مع "دوايت إيزنهاور"، رئيس الولايات المتحدة، عقب الحرب العالمية الثانية..



ويستمر سقوط تبعية "الشيك على بياض" ..بلا شك أن أقل نظ ......





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