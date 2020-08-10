مهدي ياسر نائبا لرئيس ادارة الصقور

2020/08/10 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت الهيأة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، مهدي ياسر نائبا لرئيسها ووليد الزيد امينا للسر.

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