الكاظمي يؤكد لساكو جدية حل مشاكل المسيحيين ومستشار أمريكي يكشف عن بنود زيارته الى واشنطن

2020/08/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ استقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬لويس‭ ‬ساكو‭ ‬بطريك‭ ‬الكاثوليك‭ ‬واكد‭ ‬جدية‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المسيحيين‭ ‬وحل‭ ‬مشاكلهم‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الاعداد‭ ‬لزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لواشنطن،‭ ‬ فيما‭ ‬كشف‭ ‬غبريال‭ ‬صوما‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الأحد،‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬التي‭ ‬سيناقشها‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أبرزها‭ ‬مسألة‭ […]

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