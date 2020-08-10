من أسئلة الزيارة

2020/08/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام رب قائل يقول انه ما الجديد الذي لا يستطيع رئيس الحكومة العراقية بحثه مع الامريكان لصالح العراق إلا عبر زيارة يدخل فيها الى المكتب البيضاوي.ذلك انَّ جميع الملفات مفتوحة ومعروفة ولا ينقصها سوى العمل والتنفيذ.برغم ذلك تكتسب هذا الزيارة أهمية، لكنّها من الصعب جداً أن تحقق أهدافاً أكبر من المرئي […]

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