إخلاء‭ ‬مواد‭ ‬شديدة‭ ‬الانفجار‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬

2020/08/10 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط‭ ‬معمل‭ ‬لصنع‭ ‬العبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬في‭ ‬تلعفر ‭ ‬بغداد‭ ‬الموصل‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬العراق،‭ ‬الأحد،‭ ‬نقل‭ ‬مواد‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬احترازيا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تفجيرات‭ ‬بيروت‭.‬ وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن‭ ‬توجيهات‭ ‬حكومية‭ ‬صدرت‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بنقل‭ ‬مواد‭ ‬شديدة‭ ‬الخطورة‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ […]

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