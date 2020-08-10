2020/08/10 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبط معمل لصنع العبوات الناسفة في تلعفر بغداد الموصل -الزمان أعلن العراق، الأحد، نقل مواد شديدة الخطورة من مطار بغداد الدولي احترازيا في أعقاب تفجيرات بيروت. وقالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، في بيان، إن توجيهات حكومية صدرت لوزارة الدفاع بنقل مواد شديدة الخطورة بشكل آمن من قسم الشحن الجوي في مطار بغداد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء مواد شديدة الانفجار من مطار بغداد الدولي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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