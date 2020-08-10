لبنان فوق صفيح ساخن! - عادل احمد

2020/08/10 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد وقع انفجار ضخم في المرفأ التجاري في قلب بيروت عاصمة لبنان يوم الثلاثاء الرابع من اغسطس، وأدى هذا الانفجار الى قتل اكثر من ١-;-٥-;-٠-;- شخصا وجرح الآلاف من العاملين والساكنين في المنطقة وأطرافها.



وتشير المعلومات الأولية عن انفجار حوالي 2750 طنا من نترات الأمونيوم القابلة للانفجار كانت مخزنة في المستودع وفي أماكن غير آمنة منذ عام 2013.



ولم يعلن بعد بشكل رسمي سبب الحريق والانفجار وكذلك الج ......





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