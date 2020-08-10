2020/08/10 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة طال إنتظارها – سامر الياس سعيد في مانشيت عريض ابرزته صفحة الرياضة بجريدة الزمان حول دوري الشباب ورؤيته للنور مع انطلاق مسابقات الدوري الممتاز بمشاركة 25 فريقا حيث بينت مصادقة الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات بخصوص اطلاق دوري الشباب في الموسم المقبل وعد هذه الخطوة مهمة […]

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