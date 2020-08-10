2020/08/10 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عروس لبنانية تحمد الله على نجاتها من إنفجار بيروت بيروت – وجدان شبارو – تألقت إسراء السبلاني (29 عاما) في فستانها الأبيض وحجابها الأبيض وهي تقف مبتسمة أمام المصور لتسجيل الفيديو الذي سيحفظ لها ذكريات يوم زفافها.وفجأة اهتز كل شيء بدوي يصم الآذان وكادت موجة الانفجار الهائل تطيح بالعروس من […]

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