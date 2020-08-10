2020/08/10 | 01:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنتخابات المقبلة ..سيناريوهات للنقاش – مازن صاحب ما بعد تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعدا للانتخابات المبكرة ، وترحيب رئيس الجمهورية بفكرة دعوة مجلس النواب لحل نفسه لابد من تحديد ما يعرف بالفواعل الأساسية في عراق اليوم متمثلة في “المرجعية الدينية في النجف الاشرف – ايران – الولايات المتحدة ” لكل […]

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