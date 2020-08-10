الصحة المصرية تسجل 178 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/10 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة المصرية، إنها سجلت 17 حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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