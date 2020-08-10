2020/08/10 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء: صفحة الحروب إنطوت وسنطلق حملة كبرى لإعمار بغداد بغداد – الزمان اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه غير راضٍ عن واقع بغداد ، مؤكداً عزمه إطلاق حملة كبرى لإعمار العاصمة.وقال بيان لمكتب الاعلامي تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي التقى وفدا من وجهاء أهالي الأعظمية، حيث استمع إلى […]

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