2020/08/10 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرجع: لا يجوز نقل جثمان المتوفي بكورونا إلى مقبرة أخرى تسجيل 2271 حالة شفاء ومخاوف من إستمرار إرتفاع معدلات الإصابة بغداد – الزمان المحافظات – مراسلو (الزمان) سجلت وزارة الصحة والبيئة 2271 حالة شفاء و 2726 حالة اصابة مؤكدة ضمن الموقف البوائي ليوم امس الاحد.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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