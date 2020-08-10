2020/08/10 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقاعد : لم نصرف مكافاة نهاية الخدمة للحكومة السابقة العمل يكشف عن 7 آلاف مستفيد يتقاضون راتباً مزدّوجاً بغداد – عبد اللطيف الموسوي كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود أكثر من سبعة آلاف شخص يتقاضون راتباً آخر غير راتب الحماية الاجتماعية.وقال الوزير عادل حاشوش الركابي في تصريح تابعته (الزمان) امس […]

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