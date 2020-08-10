2020/08/10 | 02:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إيطالي، عن دور بافيل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس، في قرار إقالة ماوريسيو ساري، رغم تحقيق لقب الكالتشيو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلافات داخل يوفنتوس على قرار تعيين بيرلو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلافات داخل يوفنتوس على قرار تعيين بيرلو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).