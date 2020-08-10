2020/08/10 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_بيان تطل علينا العريضة تلو الأخرى من أجل المؤازرة والتضامن.



وبغض النظر عن المعنيين بالمؤازرة والتضامن، على مستوى الاستحقاق النضالي، يمكن ملاحظة ثلاث خلفيات سياسية خطيرة.



علما أن أصحاب هذه العرائض جهات وأطراف سياسية تقتات في جل الحالات على المعاناة والمأساة وتصطاد الملفات "الباردة" وتبتعد عن القضايا "الساخنة".



وندعو من يشكك في الأمر الى بذل قليل من الجهد لتحديد المواقع الطبقية للأبطال الورقية، وليس ذلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرائض الابتزاز - أحمد بيان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرائض الابتزاز - أحمد بيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).