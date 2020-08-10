محاولة في نقد حزب الطبقة العاملة : ملاحظات عامة و أولية للنقاش. - أحمد زوبدي

2020/08/10 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_زوبدي محاولة في نقد أطروحة حزب الطبقة العاملة : ملاحظات عامة وأولية للنقاش -كتبت هذه البطاقة, السنة الماضية(غشت 2019).



أعود لنشرها, بعد أن قمت بتنقيحها, نظرا لأهمية موضوع الطبقة العاملة والحزب الذي يتبناها.في هذه الورقة المقتضبة والهادفة لفتح النقاش في هذا الموضوع الهام الشاق والمستعصي, أي موضوع بناء حزب الطبقة العاملة الذي مازالت تتناوله وتتبناه بعض الإطارات السياسية ( وهي قليلة ج ......





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