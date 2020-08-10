ترامب يعلن عن مساعدة مالية كبيرة إلى لبنان

2020/08/10 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

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