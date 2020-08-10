بولتون : اذا تم انتخاب جو بايدن فسيتخذ نهجا مشابها لـ باراك أوباما

2020/08/10 | 06:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، أن موقف البيت الأبيض تجاه تل أبيب قد يتغير بشكل كبير، بحال لم يتم انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية.وأوضح بولتون خلال لقاء نشرته صحيفة “مكور ريشون” العبرية، وترجمته “عربي21″، أن الكثير من قرارات ترامب بشأن القضايا الخارجية، يتخذها من خلال تقييم كيفية تأثيرها على […]

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