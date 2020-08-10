مستشار الأمن القومي : الصين مثل روسيا وايران تستهدف الانتخابات الأميركية

2020/08/10 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن قراصنة على صلة بالحكومة الصينية يستهدفون البنية الأساسية لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وصرح أوبراين في حديث لشبكة “سي بي إس” الأميركية بأن “الصين -مثل روسيا وإيران- انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية الأساسية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية […]

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