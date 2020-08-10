بعد 35 عاما …توشيبا تؤكد خروجها نهائيا من سوق صناعة “اللاب توب”

2020/08/10 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “توشيبا” اليابانية للإلكترونيات، خروجها نهائيا من سوق صناعة الحواسيب المحمولة “اللاب توب” بعد 35 عاما في هذا المجال.وأكدت الشركة أنها باعت الحصة المتبقية والبالغة 20% في النشاط التجاري للحواسيب المحمولة الخاصة بها إلى شركة شارب في 30 يونيو/ حزيران 2020.وقالت توشيبا في بيان صحفي: “نتيجة لهذا التحويل، أصبحت (Dynabook) شركة فرعية […]

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