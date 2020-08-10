للحد من «كورونا».. محافظ البصرة: الدوام الرسمي بنسبة ١٠ بالمئة

2020/08/10 | 07:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيوجه رئيس خلية الأزمة المحلية محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاحد، بأن يكون الدوام الرسمي في البصرة بنسبة ١٠% ما بعد عطلة عيد الاضحى.وقال العيداني في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، “بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وبارتفاع نسب الإصابة في المحافظة، خلال أيام العطلة، تم اصدار توجيه من خلية الازمة أن يكون الدوام بنسبة ١٠ %”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر يشمل الدوائر المرتبطة بالحكومة المحلية”.واضاف أن “على الدوائر أن تلتزم بهذا التوجيه، وأن تتولى بشكل جدي متابعة التزام المراجعين بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتطبيق التباعد بين المراجعين”.وأوضح العيداني أن “البصرة، تطبق الحظر الجزئي الذي يبدأ من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أن يكون ايام الخميس والجمعة والسبت حظرا شاملا”.ودعا العيداني “سكان البصرة للالتزام الجاد بالحظر وعدم الخروج الا لأسباب معروفة، مع تطبيق تعليمات الوقاية الصحية”.

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