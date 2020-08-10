الكرم العراقي في لبنان بات حديث القاصي والداني

2020/08/10 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاق #عراق_العطاء تويتر العراق ولبنان وعبر المغردون عن العطاء الذي قدمه العراق حكومة وشعبا الى الشعب اللبناني الذي يعيش الأمرين "حادث مرفأ بير...

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