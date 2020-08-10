2020/08/10 | 07:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحظى الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باهتمام واسع من قبل متابعيها وذلك بعد إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الحالي، حيث نجت بحياتها من الدمار الذي حل بمنزلها، وخضعت لعملية جراحية استمرت 6 ساعات متواصلة نتج عنها خياطة جرحها بحوالي 40 غرزة.شادي نجيم وهو شقيق نادين، تحدث عن تطورات الحالة الصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة تشوه وجه الفنانة نادين نجيم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة تشوه وجه الفنانة نادين نجيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).