15 نوع من الطعام يمكنك تناولها بعد انتهاء صلاحيتها

2020/08/10 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد باحثون أن من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التاريخ المطبوع على الطعام المعلب هو موعد نهائي صارم للتخلص منه.ونقل موقع (العربي الجديد) عن موقع (Insider)، إن أحد العناصر الوحيدة في الولايات المتحدة ذات تاريخ انتهاء الصلاحية الخاضع للتنظيم الفدرالي هو حليب الأطفال، أما التواريخ المطبوعة على المنتجات، والتي تطلب استهلاك الغذاء قبل التواريخ المحددة، […]

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