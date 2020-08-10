وفاة فنان سوري شهير بفيروس كورونا

2020/08/10 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مساء الأحد، الفنان السوري الكبير طوني موسى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ونعى الراحل العديد من نجوم سوريا وكان أولهم باسم ياخور الذي شارك بصورة للراحل طوني موسي وعلق عليها: “طوني موسى وداعا.رحمه الله وأسكنه فسيح جناته” كان داني ابن موسى، قد أعلن يوم أمس أن والده خضع للحجر الصحي، ولكن […]

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