2020/08/10 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن تفشي وباء “كوفيد-19” في بلاده قد يستمر لستة أشهر أو سنة أخرى، مشددًا على أهمية التعايش مع الوباء والالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال روحاني في كلمة متلفزة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، الأحد “قد يستمر هذا الوضع (تفشي كوفيد-19) لستة أشهر أو لمدة عام، ويجب أن نستعد لذلك”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الايراني : علينا التعايش مع كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الايراني : علينا التعايش مع كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).