شاهد بالفيديو..حريق كبير فى خيم المتظاهرين بساحة التحرير وسط بغداد

2020/08/10 | 07:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمنى عراقي بإخماد حريق اندلع داخل خيم للمتظاهرين بساحة التحرير وسط بغداد...

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