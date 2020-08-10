إرث الاستعمار الكامن وراء كارثة لبنان - عزيز خالد

2020/08/10 | 07:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزيز_خالد ترجمة عزيز خالدسلَّط الانفجار المدمر في بيروت الضوء على النظام السياسي اللبناني، ذلك النظام الطائفي الفاسد الذي بنته الإمبريالية الغربية.يرسم الناس في لبنان خطًا واصلًا بين الانفجار المُدمِّر في العاصمة بيروت وحكم النخبة الفاسدة.



يلخِّص الانفجار نظامًا سياسيًا فاسدًا في أزمة.



وتعاني الغالبية العظمى من الناس العاديين في لبنان من عداء ولامبالاة من هم في قمة الهرم.



حتى قبل وقوع الانفج ......





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