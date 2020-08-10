الخدمات النيابية: الكهرباء لم تشهد اي تطور على يد الشركات الاميركية

2020/08/10 | 08:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، ان الشركات الاميركية ورغم التعاقد معها منذ اكثر من 9 سنوات لكنها لم تحدث اي تطور على واقع الكهرباء، لافتا الى ان هناك تواقيع تم جمعها من اجل عقد جلسة للبرلمان لمناقشة واقع الكهرباء ومحاسبة المقصرين.وقال العطافي لـ /المعلومة/، ان “اللجنة تعمل كل اسبوع […]

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