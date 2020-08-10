حول قضية الاستقلال والنضال المعادي للامبريالية - سعيد العليمى

2020/08/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى ************************************************************************************************************************************************************يكتسب الاستقلال اشكالا متابنية ، فيمكن لبلد معين ان يحقق استقلاله بحيث يقوم هذا الاستقلال فى المحل الاول على عاتق الطبقات الشعبية ، مع ورود احتمالات التحالف مع البرجوازية الكبيرة أو المتوسطة فى بعض التجارب الثورية.



ومثل هذا الاستقلال يعنى ا ......





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