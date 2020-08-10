حملة “تنمر” ضد حسين الجسمي بسبب لبنان

2020/08/10 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بسبب حملة التنمر التي تعرض لها الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وتداول أنباء عزمه الاعتزال بعد دخوله في حالة اكتئاب.هجوم شرس على شمس “لإساءتها للبنانيين” بسبب الجسمي..وهكذا ردت على منتقديها! (فيديو) وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن تفكير الجسمي في الاعتزال بسبب […]

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