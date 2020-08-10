خبير امني يحذر من عودة المفخخات تزامنا مع تحديد موعد الانتخابات

2020/08/10 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني علي الوائلي، من عودة السيارات المفخخة والانفجارات بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات، لافتا الى ان بعض الاطراف السياسية لاترغب باجراء الانتخابات وقد تعمل على تأجيج الاوضاع الامنية.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ العراق شهد على مدى اكثر من 15 سنة انفجارات متتالية وخاصة مع قرب موعد اجراء الانتخابات”.واضاف […]

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