فنان واعلامية شهيران يرفضان استلام منصب وزير في لبنان

2020/08/10 | 08:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة عرضت الحكومة اللبنانية حقيبة وزارة الإعلام على الفنان رامي عياش والإعلامية منى أبو حمزة، وذلك بعد استقالة الوزيرة منال عبد الصمد، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات انفجار بيروت.وكتبت الإعلامية منى أبو حمزة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”: “موضوع الوزارة غير وارد..مكاني بين الناس..ياسمين ليست بأغلى من ألكسندرا […]

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