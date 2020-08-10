إنتر ميلان يخوض مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن من الدوري الأوروبي

2020/08/10 | 08:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..يخوض فريق إنتر ميلان الإيطالى فى العاشره بتوقت مكة مساء اليوم الأثنين، مباراة صعبة ضد باير ليفركوزن الألمانى ضمن منافسات الدور ربع النهائى من الدوري الأوروبي على ملعب “إسبريت أرينا” بمدينة دوسلدروف الألمانية.ويحسم الدور ربع النهائى ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من مباراة واحدة على أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم […]

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