اصابة اثنين من من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى

2020/08/10 | 08:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الاثنين، عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد بانفجار عبوه ناسفه في محيط بحيره حمرين شمال شرق ديالى .وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “عبوة ناسفه موضوعه على طريق زراعي في اطراف بحيره حمرين( 60 كيلومتر شمال شرق بعقوبة) انفجرت صباح اليوم على دوريه للحشد […]

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