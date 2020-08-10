وزير التعليم يعلن اعتماد “التعليم المدمج” للعام الدراسي المقبل

2020/08/10 | 08:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، عن اعتماد نظام «التعليم المدمج» للعام الدراسي المقبل 2020 /2021 للجامعات والكليات الحكومية والأهلية جراء الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك باعتماد الدراسة الإلكترونية للدروس النظرية، وتحديد أيام وأوقات في الدروس التطبيقية والعملية وتقييد أعداد الطلبة المنضمين إليها بما يتناسب والإجراءات […]

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