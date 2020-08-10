2020/08/10 | 09:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت وزارة التعليم العالي، عن اليات دراسية جديدة ستتبع خلال العام الدراسي المقبل 2020-2021، للجامعات والكليات الحكومية والاهلية، تراعي الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا.وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبدالصاحب، في تصريحات صحفية، عن اعتماد “التعليم المدمج” للعام الدراسي المقبل، وذلك باعتماد الدراسة الإلكترونية للدروس النظرية، وتحديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تكشف ستراتيجيات جديدة للعام الدراسي المقبل: تعليم “مدمج”.. وللطالب الحضور في أي كلية يرغب!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تكشف ستراتيجيات جديدة للعام الدراسي المقبل: تعليم “مدمج”.. وللطالب الحضور في أي كلية يرغب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).