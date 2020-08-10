الرافدين : شمول موظفي الداخلية بسلف الشخصية

2020/08/10 | 09:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت والشخصيات وشرطة النجدة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تقرر شمول منتسبي مديرية حماية المنشآت وشرطة النجدة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.واشار الى انه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans”.

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